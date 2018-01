First-semester RTHS honor roll released

RANTOUL — Honor roll for the first semester grading period of the 2017-18 school has been released at Rantoul Township High School.

High honor roll includes students who earned a grade point average of 5.0 and higher.

Honor roll students earn a GPA of 4.5-4.999, while honorable mention includes students with a GPA of 4.0-4.499.

Students who received D or F grades are not eligible for the honor rolls.



HIGH HONOR ROLL

Ninth grade — Yairimar Acevedo-Gonzalez, Nicholas Adams, Elaina Baugher, Kianna Berlatsky-Gorrell, Amairany Bueno, Jerrance Crites, Emy Domingo-Francisco, Mikayla Evans, Jaxson Freeman, Emily Gawenda, Jerzie Grob, Jasmine Jackson.

Also, Kolton Jones, Amber Kennedy, Matthew Lustfeldt, Jake Lykins, Madison McGinn, Nicolas Mendoza, Veronique Muandinga, Aneesa Nelsen, Allan Newman.

Also, Madison Palmer, Alexander Riley, Madelyn Roseman, Isabella Shields, Bobby Sinks, Lily Swanson and Charlotte Thompson.

Tenth grade — Jaden Adkins, Victor Bradley, Jadyn Brandon, Elle Couch, Wade Donnelly, Yareli Gordillo-Vazquez, Jonathan Gossett, Benjamin Guhl, Grace Hanson, Peyton Huls, Dominique Kisantear, Zane Krile, Vincent Loosa, Raj Patel.

Also, Sierra Payne, Ashley Rasor, Eli Remington, Schae Rutledge, Bryant Shaw, Andrew Sherrick, Alexandra Soltis, Rachael Varlotta, Jordan Walston, Madisyn Walton and Loise Wines.

Eleventh grade — Kelsey Baer, Carl Burts, Alexandra Crawford, Adam Crites, Sabrina Fullenkamp, Gillian Gawenda, Lyndsay Greenwood, Zachariah Guhl, Elijah Hall, Taylor Hannagan, Hunter Hoffman, Rachel Klimas, Aden Litwiller.

Also, Peter McCusker, Nolan Roseman, Caden Shields, Cassandra Sosa, Jade Stone, Joseph Swiney, Isabelle Torres, Yuleydi Vazquez, Simon Walker, Hailey Wilson and Emmitt Yale.

Twelfth grade — Dynasty Brandon, Holley Brooks, Tiffany Coons, James Davis, Ethan Flassig, Johnathan Frerichs, Xin Ying Guo, Lindsay Jordahl, Noah Ketteman, Bailey Miller, Jared Motley, Danishka Ruiz Cruz, Stefani Rutledge, Elena Shields, Christopher Swiney, Jacqueline Vazquez, Emily Watters, Macy Wilkerson and Kaylie Wilson.



HONOR ROLL

Ninth grade — Evan Bock, Ashley Bunting, Tressa Bufford, Deshawn Burrage-Lewis, Rhyane Bushman, Joseph Debusky, Devin Dickerson, Drew Duden, Tyler Duke, Waltiasia Duncan, Gabrionna Garvin, Adilynn Hall-Gay, Jaheim Hartwell.

Also, Jamiya James, Autumn Kennedy, Kinniya Lewis, Brandon Lord, Aaliyah Mackins, Jaz-Meon McClyde, James Moton, Keith Nardi, Lovenya Perry, Ashlinn Pitzer, Garrett Robertson, Kiara Rodgers.

Also, Hope Rogers, Martin Sebastian-Francisco, Thrinnagee Sengsone, Nolan Vaughan, Judith Vazquez, Charles Walker, Montyiona Walker, Colin Wilkerson and Jakira Wilson.

Tenth grade — Savannah Busboom, Kristen Fauser, Nevaeh Franklin, Rylee Goodwin, Destiny Hunt, Kylee Propeck, Allison Ratts, Cirila Render, Mariah Richardson, Kelanna Russell, Jenna Sanford, Daniella Shanks, Alexia Sherrick, Tyra Watts, Andrew Wheat, Lexie Wilken and Myejoi Williams.

Eleventh grade — Juan Aguayo, Josie Amerio, Natayviea Baker, Ocean Beard, Heaven Bonelli, Logan Bushman, Keyon Button, Cheyanna Carden, Bailey Coleman, Rachel Curtis, Brandon Dulske, Sandra Howe, Emma Larson.

Also, Landry Ludwig, Josie Meece, Emma Mihaly, Lela Perry, Jacob Polsky, Noah Shields, Kylie Sleigh, Preston Smith, McKenna Sprandel, Cameron Stewart, Janet Vazquez, William Wake and Jaedon Wankel.

Twelfth grade — Logan Andrews, Kayeza Ash, Elaine Barnett, Haley Billings, Jack Bolser, Forrest Bricker, Andrew Coons, Jacob Curtis, Dajza Dixon, Cami Emry, Justin Espericueta, Riley Falletti.

Also, Luis Franco, Damatae Garrett, Jaeden Hardin, Devin Hinners, Tiahja Jackson, Lydia Johns, Faith Johnson, Dyla Meinhardt, Jamara O’Neal, Devin Parker, Travis Pilkington, Celena Poremba, Kristin Rascher, DaJuan Rhea.

Also, Preston Richardson, Alan Riley, Yasmine Rios, Kathryn Rowe, Emily Schluter, Calista Storm, Tiaryah Turner, Zakera Turner, Jason Walker and Malik Williams.



HONORABLE MENTION

Ninth grade — Cavon Bowen, Jamari Buford, Mark Conway, Skylar Cross, Jacob Dailey, Samuel Dinnin, Daniel Felipe, Christopher Garcia

Cristian Garcia Vazquez, Chance Hoffman, Mackenzee Hoover, Gary Jones, Brogan Kaiser.

Also, Malachi Kerr, Raena Kirkland, Lorenz Lee, Bryonna Newman, Aniyah Robertson, Romeo Sanders, Madison Stow, Java Sturkey, Quinton Sutherland, Poem Vannarath, Leah Warner, Symone Winston and Kaymee York.

Tenth grade — Lance Cloninger, Asia Emery, Austin Evans, Logan Evans, Caleb Fitzjarrald, Jawan Gray, Dillion Harper, Bartolme Hernandez, Reyes Hernandez-Silvestre, John Hines.

Also, Cheyanna Kim, Treven Lewis, Irma Mejia, Jacob Mennenga, Maria Ortiz, Caleb Perez Luquis, Anthony Phillips, Serena Pittman, Syrina Qualters.

Also, Maggie Ramme, Danesha Robertson, Grace Tatar, Harley Taylor, Eric Whisby, Dontell Williams, Samariya Wilson and Samuel Wines.

Eleventh grade — Amonica Anderson, Siara Brown, Hayden Cargo, Kayon Cunningham, Ivan Diaz, Andrew Fifer, Megan Ingerson, Morgan Isaac, Grant Jones, Morgan King, Nathan Lord, Emmanuel Lutes, Jada Mosley.

Also, Kihaysi Pagan, Davyona Parker, Haley Reynolds, Donell Robertson, Joseph Schluter, Christopher Schlittler, Anna Smith, Shawndrell Taylor, Zoe VanMeter, Michael Wagner, Kameron Williams and Latavius Winston.

Twelfth grade — Taveous Bell, Catherine Bice, Hannah Combs, Dayonna Crider, Rachel Daugherty, Whitney Davis, TaNasia Gardner, Jamia Glenn.

Also, Alexis Gordillo-Vasquez, Colten Hesterberg, Ania Hicks, Tanaisja Hoskins, Payton Jeakins, Luke Jones, Ivan Medina, Lucas Millikin, Rashid Moffett, Amber Pilkington, Kaylee Recio.

Also, Fredy Reyes, Justin Rix, Hope Russell, Thomas Starkey, Donaven Tompkins, Selina Vazquez, Freddrick Walker, Jaeden Washington and Cole Wines.