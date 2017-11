Area schools release 1st-quarter honor roll

Honor roll for the first quarter grading period of the 2017-18 school year has been announced for four local and area schools.



J.W. Eater Junior High

HIGH HONORS — Gabrielle Glass, Gerilyn Bagtas, Kennedy Carico, Leilani Sayavongsa, Lyric Carter, Mackenzie Tome, Myree Barner, Natalia Spencer, Osmar Baltazar, Pascaline Phongo and Piper Hill.

HONORS — Aaliyah Slates, Addison Beal, Aiyana Britton, Allan Burgess, Alysha Kesler, Amarah White, Amoriah Soloman, Amy Luna-Carapia, Andrea Gonzalez, Andrea Morales-Arias, Angel Soto, Aniyah Emery, Anthony Paige, Anuyasha Johnson, Armon Spinks, Ashya Wilson.

Also, Aurora Petmecky, Braxton Johnson, Breanna Bemount, Breven Stark, Briceton Sinks, Brittany Navarrete-Ramirez, Callie Luna, Chazeonna Coleman, Dana Grubbs, Danielle Wheeler, Elizabeth Deer, Emma Keenan, Ethan Kaspers, Evan Simpson, Evan Tarter.

Also, Gabriel Martinez, Gavin Hershberger, Hannah Wilson, Hayden Grose, Isabela Hernandez, Jackson Kinsel, Janya Holmes, Jarnisha Carter, Jase Hoyt, Jasmine Webster, Jocelyn Rodriguez, Joseph Lantz, Josh Newman.

Also Juan Hernandez, Kaitlyn Cahalan, Kassidy Scott, Kevin Glover Jr., Khamille Davis, Leonita Dzeladini, Lorenzo Vasquez, Maddisyn Barnhart, Maria Sebastian-Francisco, Marlana McNeely, Mia Acosta, Mikayla Hinners, Miradi Ndumbi, Natalie Smith, Nicholas Hanson, Nicolas Sebastian-Francisco, Niko Jones.

Also, Olivia Debusky, Rashon Allen, Raul Lopez, Samantha Payne, Sara Perez-Luquis, Sophia Swofford, Tallen Pawlak, Tamia Gunn, Tanniyah Ingram, Tierra Boone, Tukeria Brown, Uriel Aguilar-Cabildo, Yetzamarie Borrero-Rodriguez and yurit Martinez-Vasquez.



St. Malachy School

HIGHEST (all As)

Eighth grade — Maci Carpenter, Delaney Fullenkamp and Alex Reynolds.

Seventh grade — Aiden Pacunas and Marin Leng.

Sixth grade — Blake Bermingham, Ross Gawenda, Elizabeth Handal and Savannah Ihnen.

Fifth grade — Jacob Fox

Third grade — Hiliana Luster, Nora Leng, Khloee McMorris, Addison Sherrick and Yovanny Solorzano.

HIGH (As and Bs)

Eighth grade — Maddison Houmes, Nathan Kelley, Dawson Magrini and Jessica Villa.

Seventh grade — Cabott Craft, Sheila Navarrete, Caleb Neitzel, Michael Palmer and Eli Wilhelm.

Sixth grade — Evan Larson, Rylen Martinez, Hannah Palomar and Savannah Shumate.

Fifth grade — Cooper Anderson, Shamari Anderson, Amelia Dams, Sonya Hernandez, Jaylen McElmurry, Eli Neitzel and Hannah Shields.

Fourth grade — Mia Carpenter, Emma Martin, Angela Ortiz and Tiffany Sanchez.

Third grade — Frida Hernandez, Katie Nettles and Cannon Tschosik.



Prarieview-Ogden Junior High

HIGHEST HONORS

Eighth grade — Abby Behrens, Ben Cunningham, Hannah Fox, Jessica Palmer and Taylor Wells.

Seventh grade — Emily Elsbernd, Josey Frerichs, Mikyla Haley, Hunter Ketchum, Aurora Morris, JoHanna Schmitz, Jack Setterdahl and Alayna Wagle.

HIGH HONORS

Eighth grade — Ella Armstrong, Kennedi Burnett, Anna Crites, Avian Gerdes, Emma Parkinson and Luke Stegall.

Seventh grade — Hallie Harms and Jonas Hutcherson.



HONORS

Eighth grade — Alanna Bensyl, Ashlyn Lannert, Kendra Riddle, Regan Uden and Karsten Wayland.

Seventh grade — Grace Flessner, Haleigh Maddock, Blake Morgan and Zach Smith.



Gifford Grade School

HIGH HONOR ROLL

Fifth grade — Jenna Adkins

Sixth grade — Makenna Cravens, Landon Freeman and Rebekah Maxwell

Seventh grade — Cooper Hannagan and Bryce Sjoken

Eighth grade — Carlyn Crozier, Luke Gordon and Rowdy Hannagan

HONOR ROLL

Fourth grade — Bryson Beach, Houston Henderson, Mason Ihnen, Evan Ingalsbe, Hailey Kettner, Caroline Kuntz, Tinley Parkerson, Josie Roseman, Aleczander Scott, Sydnee Scott and Leo Suits

Fifth grade — Holden Cargo, Ava Carpenter, Aldon Crozier, Samara Floyd, John Tyrus Frerichs, Matthew Guhl, Bowen Hesterberg, Blake Learned, Blayton Marshall, Alexander Pollard and Chelsea Suits.

Sixth grade — Brayden Cofel, Gracieanna Gordon, Aiden Hall, Carson Hannagan and Nathan Rogers

Seventh grade — Kyla Bullington, Faith Cline, Elana Duden, Colby Duitsman, Caden Evans, Gavin Lomax, Gillian Mulvaney, Gavin Parkerson, Evan Schluter, Lindsay Suits and Nicole Vermillion

Eighth grade — Trinity Busboom, Tristan Cravens, Denley Heller, Brayden Karlson, Andrew Maxwell, Makayla Sageman, Cody Schluter, Laura Wankel and Justin Wilken