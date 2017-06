RTHS releases second semester honor roll

RANTOUL — Second semester honor rolls have been released for the 2016-17 school year at Rantoul Township High School.

High honor roll includes students who earned a grade point average of 5.0 and higher.

Honor roll lists those students who earned a GPA of 4.5-4.999.

Honorable mention includes those students who earned a GPA of 4.0-4.499.

Students who received D or F grades are not eligible for the honor rolls.



HIGH HONOR ROLL

Ninth grade — Jaden Adkins, Victor Bradley, Elle Couch, Wade Donnelly, Veronica Duddleston, Yareli Gordillo-Vazquez, Jonathan Gossett, Grace Hanson, Peyton Huls, Dakota Jackson, Dominique Kisantear.

Also, Vincent Loosa, Raj Patel, Ashley Rasor, Eli Remington, Ashleigh Roque, Schae Rutledge, Alexandra Soltis and Jordan Walston

Tenth grade — Carl Burts, Alexandra Crawford, Sabrina Fullenkamp, Gillian Gawenda, Elijah Hall, Taylor Hannagan, Rachel Klimas, Emma Larson, Aden Litwiller, Peter McCusker.

Also, Kendrick Newlin, Lela Perry, Nolan Roseman, Joseph Schluter, Caden Shields, Cassandra Sosa, Joseph Swiney, Simon Walker and Emmitt Yale.

Eleventh grade — Haley Billings, Dynasty Brandon, Holley Brooks, Lydia Clifton, Hannah Combs, Andrew Coons, James Davis, Johnathan Frerichs, Xin Ying Guo, Lindsay Jordahl.

Also, Noah Ketteman, Bailey Miller, Jared Motley, Jamara O’Neal, Devin Parker, Danishka Ruiz Cruz, Elena Shields, Christopher Swiney, Emily Watters and Kaylie Wilson.

Twelfth grade — John Amerio, Daniel Bass, Vincent Beard, Stacey Bingham, DeAndra Bowen, Joshua Frerichs, Jasmin Hagemann, Anisa Hall.

Also, Alexandra Hastings, Jared Jordahl, Madison McMahon, Tianna Nickens, Cassidy Olson, Jessica Padilla.

Also, Matthew Passarelli, Hannah Shepherd, Demarius Smith, Enzo Sverzut, Julianna Wankel, Arianna Wiskus and Nicole Wolken.



HONOR ROLL

Ninth grade — Jadyn Brandon, Lance Cloninger, Colby Cornwell, Noeloni Franklin, Ana Hernandez, Bartolome Hernandez, Zane Krile, Treven Lewis, Darianyelis Medina, Alexis Melvin.

Also, Kaitlyn Miles, Ezekiel Mullings, Caleb Perez Luquis, Kayla Pilarski, Kylee Propeck, Syrina Qualters, Maggie Ramme, Cirila Render, Mariah Richardson, Jenna Sanford.

Also, Daniella Shanks, Alexia Sherrick, Andrew Sherrick, Grace Tatar, Harley Taylor, Alexis Turner, Madisyn Walton, Lexie Wilken, Myejoi Williams and Loise Wines.

Tenth grade — Juan Aguayo, Josie Amerio, Kelsey Baer, Natayviea Baker, Ashley Baugher, Matthew Benton, Heaven Bonelli, Sabring Bunting, Adam Crites.

Also, Brianna Dale, Brandon Dulske, Lyndsay Greenwood, Hunter Hoffman, Morgan Isaac, Hannah Kelley, Emma Mihaly, Jacob Polsky, Haley Reynolds, Christopher Schlittler, Noah Shields.

Also, Anna Smith, McKenna Sprandel, Jade Stone, Janet Vazquez, Yuleydi Vazquez, Michael Wagner, William Wake and Hailey Wilson.

Eleventh grade — Forrest Bricker, Tiffany Coons, Brooke Cramer, Rachel Daugherty, Bailey Ferraro, Ethan Flassig, Jaeden Hardin, Tiahja Jackson, Faith Johnson.

Also, Joel Pilarski, Celena Poremba, DaJuan Rhea, Preston Richardson, Stefani Rutledge, Seth Sprandel, Macy Wilkerson and Te Aziah Wright.

Twelfth grade — Kaylee Andersen, Derrick Anderson, Darren Barnett, Danielle Birch, Jack Bolser, Axell Chavez-Aburto, Allison Cornwell, Sidney Cross, Olivia Douglas, Bresly Espinoza-Olivo, Laci Gill, Amber Haines.

Also, Angellina Irvin, Luke Johnson, Violet March, Wynter-Grace Miller, Kevin Molina, Gavyn Moore, Destiny Newlin, Yaquelin Quinto, Cassandra Raynor, Franklin Ross, Caleb Shields, Kaitlyn Shumate, Meara Sindelar.

Also, Shelby Sisk, Casey Smith, Dazhane Southward, Kaylee Spegal, Amanda Springer, Madison Tome, Rachel Turner, Natalie Vaughan, Daniel Wallace, Kiernan Wallace, Jared Walston and Kennedy Young.



HONORABLE MENTION

Ninth grade — Jesus Aguayo, Briann Burton, Savannah Busboom, Destoni Cunningham, Mykenzie Curtis, Casey Dillman, David Hayes, Haley Jones, Jacob Mennenga, Samuel Paiz, Anthony Phillips, Serenea Pittman, Danesha Robertson, Daniela Silva, Ellie Smith, Tyra Watts, Ayrianna Whisby and Lucas Zech.

Tenth grade — Alyssa Brown, Logan Bushman, Jonathan Canii, Kayon Cunningham, Christian Daugherty, Jacob De La Garza, Robert Hart, Sean Haynes, Sandra Howe, Grant Jones.

Also, Morgan King, Ascia LeNoir, Landry Ludwig, Josie Meece, Melvina Nayon, Davyona Parker, Preston Smith, Cameron Stewart, DaDreana Strong and Donna Tadlock.

Eleventh grade — Kayeza Ash, Taveous Bell, Jacob Calhoun, Noah Coleman, Peyton Donahue, Riley Falletti, Kameren Goodell, Alexis Gordillo-Vasquez.

Also, Colten Hesterberg, Payton Jeakins, Melissa Jose, Nicole Lawlor, Dylan Meinhardt, Lucas Millikin, Rashid Moffett, Haley Pacunas, Amber Pilkington, Yasmine Rios, Justin Rix.

Also, Emily Schluter, Zakera Turner, Ariana Veseli, Freddrick Walker, Jason Walker, Kyle Walker, JeShaun Washington and Makenzie Williams.

Twelfth grade — Cody Arce, Caitlyn Babcock, Natalie Brewer, Abby Carroll, Norma Diaz, Zoe Dooley, Chakhalia Dunner, Katelynn Fauser, Myckenzie Franklin, Martrellian Gibson, Raina Goodrum, Cassandra Grissom.

Also, Steven Hart, Mackenzie Haynes, Tynan Hedfrick, Chase Hinners, Ryan Ingerson, Shapresha Johnson, Hanna Jones, Jerame Jones, Daniel Kelly, Zachary Martin, Whitney Meinhardt, Tyliea Miller, Aleana Morgan, Anai Pantoja, KeVon Pelmore.

Also, Garrett Pender, Jordan Richardson, Milton Rivera-Cruz, Perla Rodriguez, Corbin Russell, Gabby Skipping-Gill, Janette Solorzano Aguilar, Andrew Steffens, Manuel Tapia, Lagina Throw, Lakiya Turner, Woodrow Turner III, Mariyah Upshaw, Natalie Van Matre, Kevonte Williams, Allysha Windsor and LaShendria Wyatt.