Armstrong High second-quarter honor roll released

ARMSTRONG — Honor roll for the second quarter grading period has been released at Armstrong Township High School.

HIGH HONOR ROLL (4.0 grade point average)

Seniors — Keegan Cunningham, Bryce Franzen, Jenna Muench, Marissa Rush and Nicole Sprague.

Juniors — Chase Fancil, Madison Pollitt, Emily Rogers and Jaedyn Vela.

Sophomores — Reece Adkins, Emma Franzen, Brittany Lance, Olivia Logue, Violet McCool and Mason McMasters.

Freshmen — Luke Gordon and Mattie Kennel.

HONOR ROLL (3.5-3.99 gpa)

Seniors — Nick Cannon, Aidan Cunningham, Hope Hambleton, Gabi Hudson, Austin Keen, Hanna Kocher, Dalton Loschen, McKenzie Loy.

Also, Dakotah McCoy, Julia Mulvaney, Sydney O’Brien, Sarah Porter, Hunter Powell, Grace Reynolds, Kayla Roe and Arianna Ulman.

Juniors — Jordyn Dillman, Justin Flessner, Gabe Learned, Katelyn Luecke, Johnathan Lyons, Evan McCarty, Natalie Schluter, McKenzie Spain and Joei Younker.

Sophomores — Anna Duden, Jessica Goulding, Casy Howie, Emma Jameson, Trenaty Layton, LeAnne Rogers and Jayce Townsend.

Freshmen — Blythe Bridgman, Kaydence Bridgman, Ersie Cooper, Casey Grant, Denley Heller, Madelyn Hudson, Alexis Huston and Seth Pollitt.

HONORABLE MENTION (3.0-3.49 gpa)

Seniors — Ethan Bailey, Zack Birge, Maddie Buhr, Destiny Fitzsimmons, Jake Howard, Jonathan Mockebee, Trey Wilken and BreighAna Winters.

Juniors — Cheyenne Cade, Caleb Elliott, Aidan Fitzsimmons, Marshall Gudauskas, Jonathan Hudson and Gage Koenig.

Sophomores — Samantha-Jo Kelsch, Ayden Koenig, Makayla Learned, Dawsen Miner, Madison Thomas, Kaleb Truskosky-Corbin and Mackenzie Wernigk.

Freshmen — Carlyn Crozier, Joshua Goulding, Kenneth Moore, Anthony Paige, Ethan Rabb, Alexis Rhoades and Justin Wilken.