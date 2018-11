Armstrong High releases first-quarter honor roll

ARMSTRONG — First-quarter honor roll has been released at Armstrong Township High School.

HIGH HONORS (4.0 grade point average)

Seniors — Keegan Cunningham, McKenzie Loy, Jenna Muench, Sydney O’Brien, Marissa Rush and Arianna Ulman.

Juniors — Evan McCarty and Madison Pollitt.

Sophomores — Reece Adkins, Emma Franzen, Emma Jameson, Trenaty Layton, Olivia Logue, Violet McCool and Mason McMasters.

Freshmen — Ersie Cooper, Carlyn Crozier, Luke Gordon, Casey Grant, Madelyn Hudson and Seth Pollitt.

HONORS (3.5-3.99)

Seniors — Nick Cannon, Aidan Cunningham, Bryce Franzen, Gabi Hudson, Dalton Loschen, Sarah Porter, Hunter Powell, Grace Reynolds, Kayla Roe, Nicole Sprague and Trey Wilken.

Juniors — Cheyenne Cade, Jordyn Dillman, Chase Fancil, Justin Flessner, Jonathan Hudson, Gabe Learned, Abbagael Liffick, Johnathan Lyons, Emily Rogers, Natalie Schluter, Jaedyn Vela and Joei Younker.

Sophomores — Anna Duden, Jessica Goulding, Casey Howie, Samantha-Jo Kelsch, Brittany Lance, Makayla Learned and LeAnn Rogers.

Freshmen — Blythe Bridgman, Kayden Bridgman, Denley Heller, Alexis Huston, Mattie Kennel, Anthony Paige, Alexis Rhoades and Justin Wilken.

HONORABLE MENTION (3.0-3.49)

Seniors — Ethan Bailey, Zack Birge, Maddie Buhr, Destiny Fitzsimmons, Hope Hambleton, Austin Keen, Hanna Kocher, Dakotah McCoy, Jonathan Mockbee, Julia Mulvaney, Jarod Selwyn and BreighAna Winters.

Juniors — BreeAnn Bement, Caleb Elliott, Marshall Gudauskas, Matticin Huls, Dylan Knight, Katelyn Luecke, Gaven Lund, Logan Porter and McKenzie Spain.

Sophomores — Ayden Koenig, Dawsen Miner, Austin Rosenberger, Madison Thomas and Jayce Townsend.

Freshmen — Joshua Goulding, Brody Howard, Kenneth Moore, Cassidy Nelson-Skenadore and Dasha Turner.