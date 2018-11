Honor roll for first quarter released at Gifford Grade School

GIFFORD — First quarter honor roll has been released at Gifford Grade School.

FOURTH GRADE

Honor roll — Triton Curtis, Lucas Dula, Davyn Franzen, Aliyah Guhl, Kennedy Hedrick, Brynn Nugent, Allayah O’Sullivan, Tyler Rigg and Traxton Roberts

High honor roll — Kendrick Crawford, Levi Duitsman, Carter Freeman, Dalton Gernentz, Korinn Hesterberg, Elie Lomax and Aubree Rosenstiel.

FIFTH GRADE

Honor roll — Bryson Beach, Mason Ihnen, Evan Ingalsbe, Hailey Kettner, Kassidy O’Brien, Sydnee Scott and Leo Suits.

High honor roll — Tinley Parkerson and Josie Roseman.

SIXTH GRADE

Honor roll — Ava Carpenter, Aldon Crozier, Acasia Gernentz, Matthew Guhl, Blayton Marshall, Andrew Peck and Chelsea Suits.

High honor roll — Jenna Adkins.

SEVENTH GRADE

Honor roll — Eli Baker, Brayden Cofel, Makenna Cravens, Landon Freeman, Aiden Hall, Carson Hannagan, Benjamin Hudspath and Nathan Rogers.

EIGHTH GRADE

Honor roll — Caleb Bradbury, Kyle Bullington, Faith Cline, Shawna Cole, Elana Duden, Colby Duitsman, Caden Evans, Carter Evans, Elisha Guhl, Gavin Lomax, Kyle Meccoli, Shelby Millburg, Kolten Rhoades, Lindsay Suits, Nicole Vermillion and Paige Willard.

High honor roll — Cooper Hannagan, Gillian Mulvaney, Gavin Parkerson, Cami Saltsgaver, Evan Schluter and Bryce Sjoken.