RTHS second-semester honor roll released

RANTOUL — Second semester honor roll for the 2017-18 school year has been released at Rantoul Township High School.

High honor roll incudes students who earned a grade point average of 5.0 and higher. Honor roll lists students who earned a GPA of 4.5-4.999. Honorable mention is those students with a GPA of 4.0-4.499. Students who received D or F grades are not eligible for honor roll.



HONORABLE MENTION

Ninth grade — Tressa Bufford, Samuel Dinnin, Drew Duden, Jaheim Hartwell, Chance Hoffman, Mackenzee Hoover, Jamiya James, Brogan Kaier, Dennise Chaparro and Jaz-Meon McClyde

Also, Bryonna Newman, Lovenya Perry, Kerlyan Ramos Medina, Garrett Robertson, Hope Rogers, Devin Ruple, Kyra Sanders and Tyler Schwartz

Also, Martin Francisco, Marvin Smith, Alejandra Soto-Duarte, Poem Vannarath, Nolan Vaughan, Judi Vazquez, Leah Warner, Jezlyn Warner-Uduebor, Colin Wilkerson and Symone Winston.

Tenth grade — Jesus Aguayo, Luis Calderon, Lance Cloninger, Ty Dewey-Andrews, Casey Dillman, Kristen Fauser, Jerry Harper, Haley Jones, Daisy Chaparro, Jacob Mennenga, Maria Ortiz

Also, Samuel Paiz, Anthony Phillips, Kylee Propeck, Jacob Ramm, Laysha Rivera Cruz, Kelanna Russell, Noah Sellers, Tyra Wheat, Eric Whisby and Samuel Wines.

Eleventh grade — Keyon Button, Jonathan Canii, Hayden Cargo, Alexis Coffey, Kayon Cunningham, Christian Daugherty, Jacob De La Garza and Sandra Howe

Also, Grant Jones, Ascia Lenoir, Davyona Parker, Hanna Pieper, Brandy Richardson, Donell Robertson, Christopher Schlittler, Kylie Sleigh and Tiffany Amber Smith

Also, Ashley Stanley, Cameron Stewart, Courtney Sutherland, Shawndrell Taylor, Andy Vazquez, Caylon Walker, Kameron Williams and Latavius Winston.

Twelfth grade — Catherine Bice, Bobby Curtis, Jacob Curtis, Dajza Dixon, Alexis Gordillo-Vasquez, Tanisja Hoskins, Jametriel Hudson and Jordan Hyatt

Also, Junari Jackson, Lydia Johns, Luke Dones, Garet Kinnett, Rashid Moffett, Travis Pilkington, Kristin Rascher, Cain Robinson and Emily Schluter

Also, Sergio Sosa, Calista Storm, Chauntel Strong, Donaven Tompkins, Jaeden Washington and Jacob Zook.



HONOR ROLL

Ninth grade — Yarimar Acevedo-Gonzalez, Ashley Buntin, Rhyane Bushman, Joseph Debusky, Devin Dickerson, Bety Diego-Nicolas, Tyler Duke, Waltiasia Duncan, Gabrionna Garvin, Emily Gawenda and Kolton Jones

Also, Autumn Kennedy, Benjamin Kuyoro Jr., Kinniya Lewis, Brandon Lord, Aaliyah Mackins, Martin Marquez, Nicolas Mendoza, James Moton and Dalia Ortiz

Also, Ashlinn Pitzer, Kiara Rodgers, Thrinnagee Sengsone, Bobby Sinks, Charlotte Thompson, Charles Walker, Montyiona Walker and Jakira Wilson.

Tenth grade — Jaden Adkins, Jadyn Brandon, Delma Cobb, Noeloni Franklin, Bartolome Hernandez, Treven Lewis, Caleb Perez Luquis, Alexis Melvin, Maggie Ramme and Allison Ratts

Also, Cirila Render, Mariah Richardson, Danesha Robertson, Rodrigo Rodriguez, Daniella Shanks, Alexia Sherrick, Ardita Veseli, Lexie Wilken and Myejoi Williams.

Eleventh grade — Juan Aguayo, Amonica Anderson, Kelsey Baer, Ocean Beard, Matthew Benton, Heaven Bonelli, Alyssa Brown, Sabrina Bunting, Bailey Coleman and Ivan Diaz

Also, Brandon Dulske, Litzy Hernandez, Hunter Hoffman, Megan Ingerson, Morgan Isaac, Corbin Lantis, Nathan Lord, Landry Ludwig, Emmanuel Lutes and Josie Meece

Also, Lela Perry, Jacob Polsky, Haley Reynolds, Noah Shields, Anna Smith, McKenna Sprandel, Zoe VanMeter, Michael Wagner, William Wake, Jaedon Wankel and Cordell Willis.

Twelfth grade — Logan Andrews, Elaine Barnett, Taveous Bell, Haley Billings, Jack Wolser, Forrest Bricker, Hannah Combs and Tiffany Coons

Also, Brooke Cramer, James Davis, Justin Espericueta, Riley Faletti, Jurhee Forth, TaNasia Gardner, Matthew Glabinski, Jamia Glenn and Kameren Goodell

Also, Devin Hinners, Payton Jeakins, Melissa Jose, Ivan Medina, Dylan Meinhardt, Lucas Millikin, Celena Poremba, DaJuan Rhea and Alan Riley

Also, Yasmine Rios, Justin Rix, Kathryn Rowe, Hope Russell, Seth Sprandel, Tiaryah Turner, Zakera Turner, Selina Vazquez, Kyle Walker and Cole Wines.



HIGH HONOR ROLL

Ninth grade — Nicholas Adams, Elaina Baugher, Kianna Berlatsky-Gorrell, Evan Bock, Amairany Bueno, Jerrance Crites, Emy Domingo-Francisco, Mikayla Evans, Jaxson Freeman, Jerzie Grob and Matthew Lustfeldt

Also, Jake Lykins, Madison McGinn, Veronique Muandinga, Aneesa Nelsen, Allan Newman, Madison Palmer, Alexander Riley, Madelyn Roseman, Isabella Shields and Lily Swanson.

Tenth grade — Victor Bradley, Ellie Couch, Wade Donnelly, Veronica Duddleston, Yareli Gordillo-Vazquez, Jonathan Gossett, Benjamin Guhl, Grace Hanson and Ana Hernandez

Also, Peyton Huls, Dominique Kisantear, Zane Krile, Vincent Loosa, Kaitlyn Miles, Raj Patel, Sierra Payne, Ashley Rasor and Eli Remington

Also, Schae Rutledge, Jenna Sanford, Bryant Shaw, Andrew Sherrick, Alexandra Soltis, Rachael Varlotta, Jordan Walston, Madisyn Walton and Loise Wines.

Eleventh grade — Josie Amerio, Natayviea Baker, Carl Burts, Alexandra Crawford, Adam Crites, Rachel Curtis, Sabrina Fullenkamp, Gillian Gawenda and Lyndsay Greenwood

Also, Zachariah Guhl, Elijah Hall, Taylor Hannagan, Hannah Kelley, Rachel Klimas, Emma Larson, Aden Litwiller, Peter McCusker, Emma Mihaly and Jada Mosley

Also, Nolan Roseman, Joseph Schluter, Caden Shields, Cassandra Sosa, Jade Stone, Joseph Swiney, Janet Vazquez, Yuleydi Vazquez, Simon Walker and Emmitt Yale

Also, Dynasty Brandon, Holley Brooks, Andrew Coons, Cami Emry, Ethan Flassig, Johnathan Frerichs, Xin Ying Guo, Jaeden Hardin, Lindsay Jordahl, Noah Ketteman and Bailey Miller

Also, Jared Motley, Devin Parker, Danisha Ruiz Cruz, Stefani Rutledge, Elena Shields, Christopher Swiney, Jason Walker, Emily Watters, Macy Wilkerson, Kaylie Wilson and Ryan Wines.