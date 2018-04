Third quarter honor roll released at Eater Junior High School

RANTOUL — Third-quarter honor roll for the 2017-18 school year has been released at J.W. Eater Junior High School.



HIGH HONOR ROLL

Brittany Navarrete-Ramirez, Codey Brundage, Emma Keenan, Gabrielle Glass, Hayden Grose, Jarnisha Carter, Kennedy Carico, Leilani Sayavongsa, Lyric Carter, Mackenzie Tome, Maria Sebastian Francisco, Sherlin Melendez, Sophia Swofford and Zoey Reichenbach.



HONOR ROLL

Adrion Navarette, Aiyana Britton, Alysha Kesler, Amarah White, Amoriah Solomon, Amy Luna, Analy Rios, Angel Soto, Anthony Paige, Anuyasha Johnson, Armon Spinks, Ashanti Mercer, Aurora Taggert.

Also, Brady Kaiser, Brice Sinks, Brittani Villegas, Brody Cuppernell, Bryan Mayberry, Caden Flynn, Callie Luna, Dana Grubbs, Danielle Wheeler, Destiny Johnson.

Also, Diamond Freeman, Elijah Weinmann, Erielys Quinones-Marrero, Ethan Kaspers, Gabe Martinez, India Emery, Isabela Hernandez, Jackson Kinsel, Jameia Bruce, Joshua Newman.

Also, Kailee McConkey, Kaitlyn Bradbury, Kaitlyn Cahalan, Kassidy Scott, Katelynn Graham, Kennedy Hedrick, Khamille Davis, Kimberly Castillo, Kinneya Lewis, Kolden Donahue, La’Shaya Harper, Lakiya Perry, Lakiya Williams, Laniya Johnson.

Also, Leonita Dzeladini, Lizzie Deer, Marlana McNelly, Mary Cuppernell, Mikayla Hinners, Nadia Williams, Natalia Spencer, Noah Adams, Noelia Spencer.

Also, Olivia Debusky, Osmar Baltazar, Samantha Payne, Sara Perez Luquis, Skyler Mills, Tanniyah Ingram, Tayon Swift, Tyler Wake, Ulronda Sanders, Yetzamarie Borrero-Rodriguez and Yurit Martinez-Vazquez.