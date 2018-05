FISHER — Fisher Junior High solo and ensemble contest results have been released.

Division I ratings:

Instrumental solos: Cody Brown, Logan Brown, Aiden Cheek, Jaedyn Fitzgerald, Ryan Grieser, Elaynie Lucas, Natalie Moore, Jacob Reynolds, Lorelie Yau — Best of the Day Award.

Piano solos: Caleb Zwilling.

Vocal solos: Kiley Bennett, Keaton Brooks, Riley Cade, Jenna Clemmons, Jordan Fitzgerald, Ryan Grieser, Hanna Laible—Seif, Mya Laidley, Katie Landers, Shelbie Lucas, Maddie Macaraeg, Mia Musick, Jacob Reynolds and Lorelie Yau

Vocal ensembles:

Ala Kumbe — Keaton Brooks, Riley Cade, Kaitlyn Carpenter, McKenna Clanton, Emily Holland, Kenzie Holman, Paige Hott, Mya Laidley, Shelbie Lucas, Trent Russell, Zeke Walters and Caleb Zwilling.

Hold Fast Your Dreams — Jordan Fitzgerald and Mia Musick.

When I Close My Eyes — Jordan Fitzgerald and Bella Hallden.

Imagine — Jordan Fitzgerald, Ryan Grieser, Bella Hallden, Katie Landers and Mia Musick.

She Sings — Katie Landers and Mia Musick.

Candle In Your Heart — Bella Hallden and Katie Landers.

Brass ensemble — Daniel Bein and Jenna Clemmons.

Brass ensemble — Ryan Grieser, Annabella Jokisch and Jacob Reynolds.

Woodwind ensemble — Cassandra Marry, Natalie Moore and Lilli Zook

Woodwind ensemble — Jordan Fitzgerald, Bella Hallden and Mia Musick

Woodwind ensemble — Morgan Birkey and Alyssa Jackson.

Division II ratings:

Vocal solos: Erika Campos Ramos, Zeke Walters and Hannah Woodcock.

Vocal ensembles:

Flying Free — Carly Bilek, Linnae Jokisch, Ella Harseim, Maddie Macaraeg, Emma McFarling, Natalie Moore, Kayla Siggers and Lilli Zook.

Count on Me — Conner Diorio, Ella Hazzard, Britney Shaffer, Natalie Stephens and Hannah Woodcock.

Chariot’s a Comin’ — Daniel Bein, Jenna Clemmons, Keyona Patton and Lorelie Yau.

Mixed instrumental ensemble — Morgan Birkey, Kkeyona Patton and Lorelie Yau.